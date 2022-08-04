Семь тысяч тюменцев получили новые квартиры взамен аварийного жилья. Фото: Вадим Бегун

Семь тысяч тюменцев получили новые квартиры взамен аварийного жилья. Меры реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с 2019 года.

– Благодаря региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на сегодня расселено 116 тысяч квадратных метров аварийного жилья, – сообщили в Главном управлении строительства региона.

Всего местные власти планируют расселить 145,57 тысячи квадратов жилья, которое было признано аварийным до 2017 года. Новые квартиры должны получить 9 136 человек.

Кстати, Тюменская область планирует завершить эту работу раньше срока, а именно к концу 2023 года. Также стоит отметить, что полностью завершено расселение в рамках программы в 7 муниципальных образованиях: в Тобольске и Ялуторовске, Голышмановском и Заводоуковском городских округах, Вагайском, Исетском и Тобольском районах.