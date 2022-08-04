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Общество4 августа 2022 5:24

Мэрия: вода Круглого и Цимлянского озер и Утиного пруда в Тюмени непригодна для купания

Местных жителей просят не подвергать свои жизни опасности
Сергей Швецов
Мэрия: вода Круглого и Цимлянского озер и Утиного пруда в Тюмени непригодна для купания.

Мэрия: вода Круглого и Цимлянского озер и Утиного пруда в Тюмени непригодна для купания.

Фото: Вадим Бегун

В мэрии Тюмени заявили, что вода Круглого и Цимлянского озер и Утиного пруда непригодна для купания (выявлено несоответствие гигиеническим нормативам). Местных жителей просят не подвергать свои жизни опасности.

По словам чиновников, купаться можно только в тех водоемах, которые получили на то разрешение местного управления Роспотребнадзора. Всего в границах города выдано три санитарно-эпидемиологических заключения: АО «База отдыха «Верхний Бор» (Верхнее Кривое озеро), АНО ООЦСТ «Серебряный бор» (Нижнее Кривое озеро) и ТРОО «Центр закаливания и плавания в холодной воде «Аквайспорт» (Липовое озеро).

– Убедительно просим жителей и гостей города обращать внимание на знаки «Купаться запрещено». Также не забывайте, что чистота прибрежной полосы во многом зависит от каждого отдыхающего: убирайте за собой мусор, – отметили в пресс-службе городской администрации.