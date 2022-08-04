Тюменский предприниматель прокомментировал строительство кампуса: «Хорошая площадка для коммуникаций». Фото: Скриншот с видео

Тюменский предприниматель Лев Максимов прокомментировал строительство межвузовского кампуса мирового уровня в Тюмени. Он заявил, что он будет хорошей площадкой для коммуникаций и внесет большие перемены в образовательный процесс местных высших учебных заведений.

– Если мы на первых курсах увидим в одних аудиториях студентов из инженерного и медицинского вуза, то это приведет к большему количеству коллабораций, дружественных связей, которые потом перерастут в профессиональные, – высказал он свое мнение.

Максимов подчеркнул, что коллаборация – это совместная работа над проектом двух и более компаний для создания нового продукта: «Для экономики знаний и инновационных компаний это крайне важно. Сейчас чистой науки почти не осталось, всё основано на междисциплинарных знаниях».