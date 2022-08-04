Где в Тюмени купить новостройку с мебелью и сразу заехать. Фото: предоставлено КП

Купить новую квартиру и заехать сразу, не тратя время на покупку и установку мебели – мечта многих. Не секрет, что выбор и монтаж именно кухни порой растягивается на несколько месяцев. А если есть кухня, то уют в новом гнездышке создать проще и быстрее.

Поэтому федеральный застройщик «Страна Девелопмент» предлагает готовое решение. Сразу в трех жилых комплексах компании «Звёздный», «Домашний» и «Колумб» можно купить квартиры не просто с готовым ремонтом, а еще и с кухней и встроенной техникой.

5 причин, почему покупка квартиры с готовой кухней – это выгодно:

1. Экономия денег. Мы сравнили, при покупке кухни от застройщика ее цена будет ниже в среднем на 15%. За счет больших объемов девелопер получает скидку, поэтому стоимость для вас тоже становится меньше.

2. Фиксирование цены. Оформляя договор, вы фиксируете цену на ремонт, кухню и бытовую технику. Скачки валюты, санкции и прочие факторы уже не повлияют на их стоимость.

3. Можно переехать сразу. Готовая кухня от застройщика сэкономит время. Варите кофе в своей квартире сразу после получения ключей. Оставшуюся мебель можно завезти быстро.

4. Мягкий платеж. Стоимость ремонта и кухни включите в ипотеку. Ежемесячный платёж не сильно увеличится, зато нет необходимости разово платить большую сумму за материалы и работу. Рассмотрим на примере двухкомнатной квартиры 45,74 кв. в ЖК «Домашний». При оформлении ипотеки в Сбербанке со ставкой 6,7% годовых на 25 лет платеж составит 32 тыс. руб. Без ремонта и кухни – 28 тыс. руб.

5. Подходит под ремонт. Современная кухня будет вписываться в интерьер. «Страна Девелопмент» предлагает три цветовых решения на выбор: светлый, натуральный и темный. Цвет кухни соответствует цвету ремонта.

Под каждую планировку квартиры в домах «Страны Девелопмент» дизайнеры разработали оптимальный и эргономичный вариант кухонного гарнитура. Наполнение кухни учитывает все важные функции.

Что включено в кухню?

- Кухонный гарнитур.

- Мойка и смеситель.

- Встроенная варочная панель.

- Встроенная вытяжка.

- Холодильник в нише.

- Наполнение шкафов: сушка для посуды, лоток для столовых приборов, защитный поддон под мойкой.

- Предусмотрены места под духовой шкаф и посудомойку.

- Гарантия – 1 год.

В кухнях от «Страны» предусмотрены современные электрические варочные панели. Количество конфорок будет зависеть от размера кухонного гарнитура. Для удобства верхние шкафы гарнитура открываются от нажатия с использование системы tip on: достаточно слегка коснуться фасада без ручки, и он откроется автоматически. Нижние шкафы укомплектованы ручками и доводчиками.

Выбрать и забронировать подходящую квартиру можно на сайте strana.com или по телефону +7-345 239-43-70. О других выгодных предложениях ГК «Страна Девелопмент» читайте здесь: promo.strana.com.