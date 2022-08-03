В Тюмени нашли мужчину, который поставил на колени детей перед своим ребенком. Фото: Архив "КП"

В Тюмени нашли мужчину, который поставил на колени детей перед своим ребенком. Именно таким образом родитель, которому теперь стражи порядка вменяют нарушение сразу двух статей, решил защитить права дитяти.

– Мужчина установлен. В отношении него составлено два административных протокола, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, добавив, что заявления от законных представителей несовершеннолетних в отделы полиции не поступали.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что представители тюменского управления следственного комитета заинтересовались информацией о том, что мужчина якобы избил и заставил встать на колени двух школьников. Таким образом он хотел выбить из них извинения за то, что они каким-то образом обидели его сына.

В связи с появившимися сведениями организована доследственная проверка. Будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сообщении средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.