Тюменские таксисты массово нарушают правила перевозки пассажиров. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Тюменские таксисты массово нарушают правила перевозки пассажиров. Об этом стало известно после очередного рейда автоинспекторов, который прошел не только в областной столице, но и в других городах региона.

– Сотрудники ГИБДД контролируют соблюдение водителями такси правил дорожного движения и техническое состояние транспорта, используемого для коммерческой перевозки пассажиров, – отметили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

На сегодняшний день таксисты больше всего нарушают правила перевозки пассажиров. Кроме того, есть те, кто эксплуатирует транспорт с незаконно установленным газобаллонным оборудованием.

Отметим, что в 2022 году с участием автомобилей такси и имеющих брендированную рекламную окраску произошло 76 ДТП, в них 1 человек погиб и 107 травмированы. Более половины этих ДТП совершены по вине водителей легкового такси.