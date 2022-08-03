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Общество3 августа 2022 11:47

Тюменские таксисты массово нарушают правила перевозки пассажиров

Об этом стало известно после очередного рейда автоинспекторов
Сергей Швецов
Тюменские таксисты массово нарушают правила перевозки пассажиров.

Тюменские таксисты массово нарушают правила перевозки пассажиров.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Тюменские таксисты массово нарушают правила перевозки пассажиров. Об этом стало известно после очередного рейда автоинспекторов, который прошел не только в областной столице, но и в других городах региона.

– Сотрудники ГИБДД контролируют соблюдение водителями такси правил дорожного движения и техническое состояние транспорта, используемого для коммерческой перевозки пассажиров, – отметили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

На сегодняшний день таксисты больше всего нарушают правила перевозки пассажиров. Кроме того, есть те, кто эксплуатирует транспорт с незаконно установленным газобаллонным оборудованием.

Отметим, что в 2022 году с участием автомобилей такси и имеющих брендированную рекламную окраску произошло 76 ДТП, в них 1 человек погиб и 107 травмированы. Более половины этих ДТП совершены по вине водителей легкового такси.