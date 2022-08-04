В районе Мыс в Тюмени 4 августа 2022 года погаснут светофоры. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 4 августа, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 18.00 отключение произойдет на пересечении улиц Молодежной и Депутатской, с 15.00 до 17.00 – на пересечении улиц Судоремонтной – Захарова – Малиновского, Судоремонтной и Тобольского Тракта, а также у школы № 48 и больницы водников.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.