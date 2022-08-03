Егор Ефимов: «Межвузовский кампус в Тюмени придаст образованию прикладной характер»

Предприниматель из Ялуторовска Егор Ефимов уверен, что межвузовский кампус, который власти намерены построить в Тюмени, придаст образованию прикладной характер. Эксперт считает, что всех студентов уже с первого курса нужно учить применять полученные знания на практике.

– Нам не хватает прикладной направленности образования. Все студенты, которые сегодня учатся, должны уметь свои навыки и знания перевести в практическую, коммерческую плоскость, – заявил Ефимов.

Он отметил, что видит будущий кампус как возможность для студентов с первого курса что-то уметь делать: «Прошли какой-то модуль обучения – и уже на практике начинают этот модуль осваивать. Например, агрономы делают свою микрокомпанию, и начинают пытаться свои навыки продавать».