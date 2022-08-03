Эксперт предлагает на вырученные от макулатуры деньги содержать животных в тюменских приютах. Фото: Архив "КП"

Исполнительный директор добровольческого молодежного центра «Грин Хелперс» Юлия Стафеева предлагает на вырученные от макулатуры деньги содержать животных в тюменских приютах. Это повышает мотивацию населения к участию в экомероприятиях, считает эксперт. Об этом она знает по опыту своей организации, о котором рассказала на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

Отметим, что в настоящее время в Тюменской области власти регоператор реализует проект по созданию современных площадок для экопросвещения. Первые экодома появятся в самой областной столице и в Тобольске. Там местных жителей и гостей будут учить культуре сбора мусора и бережного потребления ресурсов.

В экодомах организуют выступления экспертов и экоактивистов, пункты приема вторичного сырья, познавательные игры для детей и взрослых, мастер-классы, экодебаты. Все собранное в пунктах вторсырье гарантированно отправится на переработку.