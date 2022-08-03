За 5 млн рублей повышена надежность электроснабжения «Самотлор-Хлеб». Фото - "Россети Тюмень".

«Россети Тюмень» завершили плановые работы на высоковольтной подстанции «Индустриальная» в ХМАО-Югре, обеспечивающей электроэнергией крупнейший хлебозавод региона и более 36 тысяч жителей города Нижневартовска. «Самотлор-Хлеб» ежедневно выпускает порядка 14 – 15 тонн продукции для покупателей в Югре, Томской области и Тюмени.

На повышение надежности энергоснабжения потребителей системообразующая компания направила более 5 млн рублей.

Энергетики выполнили капитальный ремонт силового трансформатора: заменили резиновые уплотнители и изношенные комплектующие, очистили трансформаторное масло от влаги, воздуха и механических примесей, провели ревизию активной части энергооборудования. Все запчасти, использованные при ремонтных работах, российского производства.

Всего в 2022 году в рамках подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду крупнейшая энергокомпания Тюменского региона проведет капитальный ремонт 78 силовых трансформаторов в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.