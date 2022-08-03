Мошенники забрали у тюменской старушки 300 тысяч рублей, убедив, что ее сосед попал в беду

Мошенники забрали у тюменской старушки 300 тысяч рублей, убедив, что ее сосед попал в ДТП. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени обратилась 76-летняя пенсионерка. Ее обманули мошенники, надавив на жалость.

Пожилой женщине поступил звонок от неизвестной, которая представилась полицейским. Звонившая сообщила, что сосед потерпевшей попал в серьёзное ДТП, якобы по его вине пострадал человек. Мошенница убедила тюменку, что для урегулирования вопроса требуется крупная сумма.

– Пенсионерка собрала сбережения и передала их курьеру. В итоге женщина лишилась 300 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время злоумышленники разыскиваются.

Полицейские советуют гражданам постоянно проводить профилактические беседы со своими пожилыми родственниками о том, как не стать жертвой мошенников. При звонке от неизвестных, убедитесь в достоверности предоставляемой информации. Если вы попали на уловки мошенников, сразу же сообщите в полицию.