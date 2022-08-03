Жительница ХМАО торопилась к детям и ехала в Тюмени по встречке. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени оштрафовали женщину, которая на своем автомобиле «Хендэ» грубо нарушила правила дорожного движения и по встречной полосе рассекала по улице Тимофея Чаркова (район Мыс). Видео с нарушением залили в социальные сети очевидцы, после чего им заинтересовались сотрудники ГИБДД.

– 46-летняя жительница Ханты-Мансийского округа рассказала, что в тот день она сильно торопилась к своим детям. Выехав с автомойки, она проехала регулируемый перекресток по встречной полосе, потому что на перекрестке автомобилей и пешеходов все равно не было, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В итоге северянку оштрафовали на 5 тысяч рублей. Полицейские напоминают, что все участники движения должны соблюдать ПДД – от этого зависит не только жизнь автомобилиста, но и жизнь окружающих.