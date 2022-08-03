Из-за пробок в Тюмени решено сдать одну полосу на червишеской развязке раньше срока. Фото - ГУС ТО.

Из-за пробок в Тюмени решили сдать полосу на червишеской развязке раньше срока. Откроют ее уже к середине августа, об этом стало известно по итогам рабочего совещания начальника Главного управления строительства региона Павла Перевалова.

– Изначально планировалось отремонтировать и открыть к концу августа обе полосы движения одновременно. Но сегодня принято решение сосредоточиться на одной полосе и открыть движение по ней уже к середине августа. Вторую сдадут, как и было раньше оговорено, по графику к концу месяца, – рассказали в ведомстве.

Кроме того, Перевалов поручил через автомобильные радиостанции оповещать автомобилистов, которые едут через областную столицу транзитом, что идет ремонт дороги. Таким образом, транспорт будет перенаправлен через северную часть обхода Тюмени.

Отметим, что через червишевскую развязку в сутки едут от 40 до 80 тысяч единиц транспорта. С момента постройки в 2006 году капитального ремонта на путепроводе не проводилось. Менялись только верхние слои асфальтобетона.