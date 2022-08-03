«Игруля сладкая!». Брошенная тюменкой в клинике такса-инвалид Пино улыбается и плавает

Брошенная тюменкой в клинике такса-инвалид Пино улыбается и плавает. Фото - "Ветеринарная клиника "Клевер" г. Тюмень" в ВК.

Сотрудники ветеринарной клиники продолжают освещать жизнь таксы-инвалида Пино, которую бросила прямо в их заведении нерадивая тюменка. По всему видно, что у собаки хорошее настроение, она плавает и резвится. А фото – посмотрите, какое: на нем Пиночка прямо улыбается.

В настоящее время специалисты тренируются с животным на противоскользящих ковриках. На одном из видео видно, как такса пытается бегать, и у нее это, хоть и совсем немного, но получается.

Тюменцы, которые следят за судьбой брошенной собачонки как за своей собственной, просто очарованы улыбкой Пино: «Все старания не напрасны, всё не случайно! Спасибо всем сотрудникам клиники за вклад в здоровье Пино. Прогресс очевиден!»; «Пино – ты мой герой! Ещё раз убеждаюсь, что есть на Земле люди, которые помогают нам увидеть такие чудеса и верить в самое лучшее».

Напомним, что специалисты давали крайне осторожный прогноз выздоровления пса. По мнению оперирующего и наблюдающих за ней все эти дни врачей, с большой вероятностью Пино уже не сможет полноценно ходить, так как уже к нам в клинику она поступила с походкой на передних конечностях. Это означает, что она продолжительное время живет с этой проблемой и свыклась со своим положением.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что безумно жестокая история произошла в Тюмени – здесь жестокие люди выбросили на мороз кота. После такого испытания животному пришлось ампутировать лапки. К счастью, все закончилось хорошо. Том сейчас каждый вечер лежит на коленях у новой хозяйки и благодарно мурлычет ей песенки.