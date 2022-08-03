Тюменец нечаянно убил друга, сильно толкнув руками в спину. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области осудили 33-летнего мужчину, из-за которого погиб его товарищ. Однако в тюрьме ему сидеть не придется, так как суд решил назначить жителю Бердюжского района условное наказание.

Инцидент произошел вечером 18 апреля 2022 года. В этот день осужденный был пьян. Он сильно поссорился со своим приятелем и два раза ударил его по лицу. Тот стал убегать.

– Сельчанин забежал в ограду своего дома, но друг догнал его и толкнул руками в спину. Потерпевший упал и ударился о металлическую трубу лбом, – рассказали подробности произошедшего в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Медики зафиксировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, которая причинила тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Спустя три дня, 21 апреля, пострадавший скончался в больнице.

С учетом всех обстоятельств по делу, признания вины подсудимым, раскаяния в содеянном, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца, условно.