В Тюмени пропал высоченный 20-летний парень, ушедший из дома в тапочках. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени разыскивают 20-летнего Максима Кокарева. Молодой человек ушел из своего дома, который располагается на улице Николая Федорова, около пяти часов дня 1 августа, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

По информации волонтеров поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», пропавший был одет в темную футболку и темные штаны. На нем были тапочки болотного цвета. На вид Максиму 20 лет, его рост составляет 198 сантиметров, имеет худощавое телосложение, русые волосы. Из особых примет – шрам на лбу.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Максиме Александровиче, просят позвонить по телефонам: 02/102 – полиция, 8 (3452) 27-01-00 – дежурная часть ОП № 1 г. Тюмени, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень» или написать на почту poisksova@gmail.com.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева высказалась о пропадающих в Тюмени детях. Звезда уверена, что расследованием дел о пропаже тюменских детей начали активно заниматься только сейчас, через 25 лет с момента первого исчезновения ребенка, не случайно. Она называет силовиков «бестолочами в погонах», считая, что за почти четверть века хотя бы кого-нибудь из детей можно было найти. Об этом она рассказала в видео на своем YouTube-канале.

– Один за другим пропадают дети. С 1997 года в Тюмени пропало в общей сложности 10 мальчиков и девочек. Я хорошо помню, как в конце 90-х вся Тюмень искала 13-летнюю Иру Касьянову. Она была второй после двухлетнего мальчика, пропавшего без вести. С тех пор в области исчезли еще 8 детей, последняя из которых Настя Муравьева, – так начала рассказ в своем видеообращении уроженка Тюмени.