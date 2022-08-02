Одну из центральных дорог Тюмени перекроют на 2 недели из-за работ на улице Дзержинского. Фото: Тюмень - наш дом

На автомобильной дороге по улице Советской (на участке от улицы Челюскинцев до улицы Первомайской) запретят двигаться любому транспорту. Ограничение продлится с 5 по 20 августа.

– Здесь будут проводиться строительно-монтажные работы по благоустройству территории, прилегающей к улице Дзержинского, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Как уточнили в ведомстве, объехать закрытый участок дороги можно по улицам Первомайской и Челюскинцев.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ.