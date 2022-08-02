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Общество2 августа 2022 12:11

Тюменцы 9 и 10 августа могут испытать проблемы с теле- и радиоэфиром

Об этом предупреждает информационный портал правительства региона
Сергей Швецов
Тюменцы 9 и 10 августа могут испытать проблемы с теле- и радиоэфиром.

Тюменцы 9 и 10 августа могут испытать проблемы с теле- и радиоэфиром.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменцы 9 и 10 августа могут испытать проблемы с теле- и радиоэфиром. Дело в том, что на тюменской радиотелевизионной станции в эти дни с 10.30 до 16.00 состоится профилактика.

– Это повлечет перерывы в трансляции программ первого и второго мультиплексов цифрового телевидения в Тюмени и Тюменском районе, – предупреждает информационный портал правительства региона.

График проведения работ можно посмотреть на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения трансляции» и в кабинете телезрителя, а также в приложении «Телегид» на вкладке «Вещание».