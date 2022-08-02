Тюменцы 9 и 10 августа могут испытать проблемы с теле- и радиоэфиром. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменцы 9 и 10 августа могут испытать проблемы с теле- и радиоэфиром. Дело в том, что на тюменской радиотелевизионной станции в эти дни с 10.30 до 16.00 состоится профилактика.

– Это повлечет перерывы в трансляции программ первого и второго мультиплексов цифрового телевидения в Тюмени и Тюменском районе, – предупреждает информационный портал правительства региона.

График проведения работ можно посмотреть на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения трансляции» и в кабинете телезрителя, а также в приложении «Телегид» на вкладке «Вещание».