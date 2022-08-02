В Тюмени посетитель аптеки украл у женщины телефон, удалил всю информацию и выкинул симку. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию с заявлением о пропаже сотового телефона за 23 тысячи рублей обратилась 37-летняя местная жительница. Гаджет она оставила в аптеке.

Мобильное устройство забрал стоявший за ней в очереди молодой человек. Стражи правопорядка оперативно установили личность подозреваемого – ранее судимого тюменца 1982 года рождения – и задержали его.

– Мужчина признался в содеянном и рассказал, что увидев забытый потерпевшей телефон, убрал его в карман и, купив лекарства, ушел. Устройство он планировал оставить себе, удалил с него всю хранившуюся информацию и избавился от сим-карты, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Похищенное изъято и будет возвращено законной владелице. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Фигурант отпущен под обязательство о явке.