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Общество3 августа 2022 4:20

На улице Червишеский Тракт в Тюмени 3 августа 2022 года погаснут светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
На Червишеском тракте в Тюмени 3 августа 2022 года погаснут светофоры.

На Червишеском тракте в Тюмени 3 августа 2022 года погаснут светофоры.

Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 3 августа, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.30 до 10.00 отключение произойдет на пересечении улиц Червишевский Тракт и Ставропольской и на улице Червишевский Тракт в районе школы № 69; с 10.30 до 12.00 – на пересечении улиц Червишевский Тракт и Тимирязева и на пересечении Пархоменко и Червишевский Тракт; с 13.00 до 15.00 – на пересечении улиц Молодежной и Самарцева и на пересечении Чаплина и Молодёжной; с 15.00 до 17.00 – на улице Республики в районе дома № 215а.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.