В лаборатории Абатской и Армизонской больниц поступили уникальные гематологические анализаторы Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Гематологические анализаторы Mindray BC-5150 поступили в клинико-диагностические лаборатории Абатской и Армизонской больниц, которые для них закупила ишимская областная больница №4 в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Оборудование представляет собой современную компактную настольную систему, не требует дополнительного компьютера, а все показатели выводятся на самом приборе. За час такой агрегат может обрабатывать до 60 образцов. На нем можно проводить клинический анализ крови по 25 параметрам: эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, тромбоцитыю

По словам биолога клинико-диагностической лаборатории Светланы Нездоймишапка, чаще всего на гематологическом анализаторе анализируют детские анализы, когда забирают капиллярную кровь прямо в пробирку.

- Также, когда поступают анализы по экстренной помощи из хирургического и терапевтического отделений и для контроля количественных и качественных показателей при гемотрансфузии (переливании крови). - Результат анализов готов уже через 10-15 минут, что очень удобно для постановки и уточнения диагноза, а также назначения своевременного лечения, - говорит Светлана.

Предыдущий анализатор в Абатской больнице сломался совсем недавно, прослужив восемь лет. Пока ждали «приезда» нового оборудования, лаборанты смотрели лейкоцитарную формулу под микроскопом и «считали глазом». Однако сейчас лаборанты работают на новом оборудовании с большим удовольствием, тем более, чтобы освоить его, не пришлось проходить дополнительное обучение.