Тюменцам одобрили больше половины заявок на льготную ИТ-ипотеку. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам одобрили больше половины заявок на льготную ИТ-ипотеку. Всего было подано 182 заявки, из них одобрено 100. Заключено 19 договоров на сумму более 126 млн рублей.

– На льготу могут претендовать специалисты в возрасте 22 – 44 лет, те, кто работает в аккредитованных ИТ-компаниях региона, а также те, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц (до вычета НДФЛ), – рассказали в информационном портале правительства Тюменской области.

Кстати, в регионе действуют и другие льготные ипотечные программы, например сельская ипотека (по ставке до 3% годовых), а еще семейная ипотека (для семей, у которых с 01.01.2018 года до 31.12.2022 года родился ребенок либо есть ребенок с инвалидностью) – по ставке до 6% годовых.