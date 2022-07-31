В Бердюжской районной больнице проходит масштабный капремонт Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Капитальный ремонт в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» провели в бердюжской районной больнице – филиале ишимской областной больницы № 4. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, средства на масштабный капремонт выделили из федерального и областного бюджетов.

По словам заведующей бердюжской больницы Елены Рыхлицкой, пациенты должны по достоинству оценить комфорт и функциональность обновленного здания. Сейчас подрядчики проводят облицовку здания современными отделочными материалами, после чего отремонтированные корпуса обретут новое лицо. На здании уже установили бренд национальной программы «Служба здоровья».

– Масштабы капитального ремонта были глобальные. Сразу несколько отделений бердюжской больницы – приемное, физиотерапевтическое, хирургическое, терапевтическое, детское, а также роддом и лаборатория – переехали в новые, отремонтированные помещения. Медицинские работники сейчас трудятся в светлых, уютных кабинетах, пациенты получают лечение в просторных, комфортных палатах, – рассказала Елена Рыхлицкая.

В 2022–2023 годах ишимская областная больница № 4 планирует капитально отремонтировать три поликлиники в селах Абатское, Викулово и Бердюжье. По контракту во всех медучреждениях отремонтируют кровлю, фасад, полы, стены, заменят оконные и дверные блоки, а также инженерные сети – отопление, вентиляцию, электроснабжение и водоснабжение.

Как отметил главный врач ОБ № 4 Вячеслав Афанасьев, благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения врачам удается создать комфортные, современные условия и для пациентов, и для медперсонала.