Тюменская область построит три новые улицы в рамках реализации программы «Стимул» проекта «Жилье» Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Правительство Тюменской области заключило соглашение с Минстроем России в рамках реализации регионального проекта «Жилье». По словам начальника главного управления строительства региона Павла Перевалова, из федерального бюджета финансируется 27% стоимости объектов, причем финансирование регион получает не просто так. В рамках программы «Стимул», которая реализуется с 2020 года, регион берет на себя обязательства по развитию указанных жилых районов.

- Мы должны обеспечить строительство и ввод определённого количества жилья. В рамках соглашений нам необходимо с 2022 по 2024 год ввести на этих двух территориях более 328 тысяч квадратных метров жилья. С застройщиками мы работаем, они свои обязательства выполняют, - объяснил Павел Перевалов.

В 2022 году в программу «Стимул» попали три улицы. Помимо ул. В. Трофимовой, в Ново-Патрушево строится ул. К. Посьета. Сейчас на объекте обустраивают основание автомобильной дороги, укладывают ливневку. Ее протяженность составит 822 метра. Третий объект – ул. Т. Кармацкого протяженностью 1,85 км, которая соединит ул. Алебашевскую с ул. Мельникайте. Правда, строительство разделили на два этапа. В 2022-м построят участок от Алебашевской до ЖК «Ария», а в 2023-м году улицу пробьют до ул. Мельникайте.

В этом году на строительство трёх улиц уйдет 453,4 млн руб., в том числе 120,3 млн руб. — средства федерального бюджета. Отметим, что на этих территориях развивается строительство социальных объектов. В Ново-Патрушево достраиваются школа и детский сад. Строительство детского сада планируется в районе озера Алебашево.