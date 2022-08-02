Андрей Артюхов принял участие в торжественном митинге в честь 92-й годовщины со дня образования ВДВ. Фото: Предоставлено "КП"

Андрей Артюхов принял участие в торжественном митинге в честь 92-й годовщины со дня образования ВДВ. В Тюменской области чтут героев Воздушно-десантных войск, подчеркнул исполняющий обязанности председателя региональной думы.

Сегодня, 2 августа, в областной столице отмечают 92-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск. Ветераны Воздушно-десантных войск, представители военно-патриотических объединений, общественных организаций, а также школьники пришли на Историческую площадь, где проходят основные мероприятия.

Открыл торжественный митинг ветеран ВДВ, участник боевых действий Григорий Григорьев. Он напомнил всем присутствующим, что история легендарных военно-десантных войск началась еще в 1930 году. Именно в этом году десант из одиннадцати вооруженных парашютистов совершил первую выброску.

Ветеран ВДВ Сергей Иванов передал поздравление от президента России, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина. Глава государства в поздравлении отметил, что десантники всегда были сильны характером и волей, бесстрашием и братской взаимовыручкой, готовностью по первому зову встать на защиту Отечества. Путин подчеркнул, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество.

Поприветствовал собравшихся и исполняющий обязанности председателя Тюменской областной думы, глава фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов.

– Десантники всегда были элитой вооруженных сил, гордостью нашей армии. Сегодня ветераны ВДВ ведут активную патриотическую работу, воспитывают юных тюменцев в лучших традициях преданности Родине, чести и отваги, – сообщил Артюхов.

Он рассказал, что депутаты-единороссы помогли в изготовлении памятника легендарному Василию Филипповичу Маргелову (советский военачальник, командующий Воздушно-десантными войсками в 1954–1959 и 1961–1979 годах, генерал армии. – Прим. ред.) и вместе с Союзом десантников региона торжественно открыли его в тюменском Сквере десантников.

– 49-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием Василия Маргелова в 1944 году героически освобождала Херсон. И именно за освобождение Херсона Василий Филиппович получил звание Героя Советского Союза. И сегодня мы вспоминаем эти события с особым чувством, – отметил единоросс.

В этот день ветераны ВДВ и местные десантники приняли поздравление от Героя России Владимира Шарпатова, представителя Совета ветеранов Тюменской области, ветерана боевых действий Александра Моторина, руководителя областного отделения общественной организации «Боевое братство» Валентина Глушко и от председателя Союза морских пехотинцев Тюменской области Александра Урюпина.

В завершение мероприятия участники митинга почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы и венки к мемориалу «Вечный огонь».