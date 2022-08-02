Коронавирус в Тюмени, последние новости на 2 августа 2022 года: заболели еще 54 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 августа 2022 года увеличилось на 54. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 августа 2022 года увеличилось на 54. Всего с начала пандемии ковид подхватили 193 882 человека.

По состоянию на 2 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 962 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 134,7%.

Увеличение числа госпитализаций отмечено в 76 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в семи регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 8 573 человека, или на 41,1% больше в сравнении с 1 августа 2022 года. Выявлено 9 560 новых случаев. Умерли за сутки 48 человек.