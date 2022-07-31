В селе Малая Зоркальцева Тобольского района построили новую амбулаторию Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В селе Малая Зоркальцева Тобольского района построили новую амбулаторию в рамках программы «Модернизации первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, для селян в ней организуют первичную медико-санитарную и паллиативную помощь.

Амбулатория заработает в результате государственной программы «Здравоохранение», предполагающая лучшую доступность и высокое качество медицинской помощи в сельских районах Тюменской области. Современное модульное здание построили из современных материалов, а вход оборудовали пандусом. Все для того, чтобы маломобильным группам пациентов было удобно её посещать.

Врачебная амбулатория спроектирована исходя из нужд пациентов и для удобства медперсонала. Плановая мощность – 31 посещение в день. Ее оснастят мебелью, новым медицинским оборудованием и инструментами. Строители уже провели электричество, смонтировали водопровод и подвели систему отопления и септик. Принимать 800 человек, в том числе, из ближайших к Малой Зоркальцева деревень будут врач-терапевт, фельдшер, акушерка, две медсестры и лабораторный техник.

Кроме профилактического осмотра селян, сотрудники амбулатории будут оказывать медицинскую помощь при обострениях хронических заболеваний, травмах, отравлениях и других угрожающих жизни состояниях. Медработники будут проводить диагностические процедуры, лечение по назначению врача, направлять на расширенные скрининговые исследования.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что строительство врачебной амбулатории в селе Шорохово Исетского района идет по плану.