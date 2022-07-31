В Тюменской области наблюдается снижение безработицы Фото: Пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области

В Тюменской области в июле 2022 наблюдается снижение безработицы, тогда как с марта по июнь 2022 она практически не росла. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, важнейшая задача бизнес-сообщества, региональных и муниципальных органов власти – создание новых и сохранение имеющихся рабочих мест. На сегодняшний день органы занятости населения предлагают соискателям более 28,5 тысячи вакантных мест.

- С начала текущего года количество вакансий сохранялось на уровне около 24 тысяч, а с мая и по настоящее время наблюдается рост их количества, сообщил директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

Чтобы обеспечить стабильность на региональном рынке труда, правительство планирует создать более 2,4 тысячи временных рабочих мест в компаниях, работники которых находятся под риском увольнения с компенсацией части расходов по оплате труда на протяжении трех месяцев. Также планируется создать более 1,4 тысячи рабочих мест в рамках программы организации оплачиваемых общественных работ. На конец июля созданы 1,2 тысячи мест на общественных работах, трудоустроено боле 1 тысячи человек.

ЦИФРЫ

Численность безработных в Тюменской области по данным на конец июля 2022 составляла 4 тысячи 230 человек – это почти вдвое меньше, чем на аналогичную дату 2021 года.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что ровно 12 организаций, предоставивших рабочие места подросткам в возрасте от 14 до 18 лет, приняли участие в городском конкурсе «Растим смену – 2021». В 2021 году при поддержке Центра занятости населения трудоустроили более 7,7 тысячи человек.