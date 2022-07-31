В селе Казанское ремонтируют инфекционку областной больницы №14 Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Капитальный ремонт инфекционного отделения областной больницы №14 в селе Казанское проводится в рамках программы «Модернизации первичного звена здравоохранения» - одного из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». Его главная цель — повысить доступность и качество медицинской помощи жителям Тюменской области. Средства выделены из бюджета Тюменской области.

По словам главного врача областной больницы №14 Дмитрия Суворова, капремонт планируется завершить в ноябре 2022 года. Ремонт идет в установленные сроки, и совсем скоро местные жители смогут оценить удобство и комфорт обновленного здания.

- Наша главная задача — это оказание своевременной качественной медицинской помощи населению. Создание безопасных и комфортных условий при оказании медицинской помощи жителям, в том числе маломобильным группам населения, - отметил Дмитрий Суворов.

Сейчас строители завершили демонтажные работы и устройство стропильной системы и кровли, частично выполнен демонтаж перегородок, электрооборудования, сантехники, ведутся электромонтажные работы. В отремонтированном здании появится инфекционка, клинико-диагностическая лаборатория, отделение лучевой диагностики и кабинеты функциональной диагностики.

Благодаря капремонту жители пройдут лечение и выполнят все необходимые обследования в комфортных условиях. Новое оборудование повысит качество оказания медицинской помощи.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», отдельную палату интенсивной терапии для оказания специализированной помощи при инфаркте или инсульте отремонтировали и обустроили в областной клинической больнице №2.