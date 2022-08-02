В Тюмени женщина набросилась с топором на 51-летнюю соседку. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступило заявление от горожанки, что ей угрожают убийством. На указанный адрес выехал участковый и задержал 51-летнюю соседку заявительницы.

Оказалось, что этот день между женщинами произошел конфликт на почве личной неприязни. Разногласия привели к обоюдным оскорблениям, в ходе которых злоумышленница схватила в руки топор,

– Она начала высказывать угрозы в адрес оппонентки. Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая обратилась в полицию, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемой отделом дознания ОП № 3 возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.