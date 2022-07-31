В рамках программы «Тобольск настоящий» отремонтируют исторические здания и построят новый МФЦ Фото: Татьяна Коркина

Воплощение в жизнь программы «Тобольск настоящий» рассчитано до 2030 года. Она будет реализована благодаря соглашению между администрацией Тобольска, компанией «СИБУР» и правительством Тюменской области. За этот период планируется возвести и реконструировать 51 объект. В числе приоритетов, которые определили сами горожане, реновация 20 исторических зданий, создание семи парков и скверов, строительство нового многофункционального культурного центра.

– Мы должны наполнить историческую и культурную основу города новыми смыслами. Наша компания сегодня выступает гарантом социально-экономической стабильности города, реализации этих планов и поддерживает все направления, предложенные жителями и облаченные в конкретные проекты, – отметил председатель правления «СИБУРа» Михаил Карисалов.

В общественном обсуждении проекта программы приняли участие свыше 11 тысяч тоболяков. Подробно ознакомиться с ней жители города могли во время празднования 435-летнего юбилея Тобольска, посетив тематическую площадку на Красной площади.

Еще одним важным блоком программы «Тобольск настоящий» станет работа по повышению туристической привлекательности города. В 2021 году регион посетили 3 миллиона туристов, а предприятия туристической отрасли перечислили в бюджет 2,4 миллиарда рублей. Тобольск остается в числе популярных направлений для гостей из других регионов и иностранных туристов.

– Все объекты, представляющие интерес для гостей Тобольска, будут связаны одним пешеходным маршрутом. В программе большое внимание будет уделено развитию исторического центра города. Будем восстанавливать Нижний посад. Речь идет о создании новых объектов, которые станут интересны гостям древней столицы, и о проведении работ по сохранению исторических зданий. Планируем строительство и реконструкцию трех гостиниц. Туризм – одно из направлений развития экономики и привлечения инвестиций, на которые мы делаем ставку, – сказал Александр Моор.