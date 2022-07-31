В Областной клинической больнице №2 отремонтировали палату интенсивной терапии Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Отдельную палату интенсивной терапии для оказания специализированной помощи при инфаркте или инсульте отремонтировали и обустроили в областной клинической больнице № 2. По словам руководителя терапевтической службы областной клинической больницы № 2, главного внештатного терапевта, кандидата медицинских наук Натальи Оконечниковой, палата стала удобной и функциональной.

– Ремонт, светлые оттенки, просторное помещение, оснащенность всем необходимым оборудованием – главные составляющие новой палаты, которые обеспечивают комфорт пациентов, находящихся в ней, – рассказала Наталья.

Пациент, нуждающийся в экстренной медицинской помощи, поступает в приемное отделение, но при необходимости его госпитализируют в палату интенсивной терапии. Его круглосуточно наблюдают врачи и медсестры, после чего переводят в профильное отделение на стационарное лечение.

Палата интенсивной терапии оснащена кардиологическими мониторами, дефибрилляторами для электроимпульсной терапии грубых нарушений сердечного ритма, шприцевыми насосами, предназначенными для длительного, дозированного, контролируемого введения растворов, высокоактивных лекарственных препаратов и питательных веществ пациенту. Для пациентов установили электрические многофункциональные кровати, которые обеспечивают правильное положение тела. Отныне в палате можно проводить искусственную вентиляцию легких, так как для этого имеется все необходимое оборудование.

Как отметил главный инженер ОКБ № 2 Александр Андронов, в одном из помещений приемного отделения провели перепланировку, где сейчас находится палата, и это позволило разместить в ней семь коек.

- Мы провели общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, также обновлены сети кондиционирования, – отметил Александр Андронов.

Сейчас оказание специализированной медицинской помощи больным с подозрением на инфаркт либо инсульт выделили в отдельный поток на всех этапах стационарного лечения, так как при таких заболеваниях дорога каждая секунда.