Сдать червишескую развязку в Тюмени, из-за ремонта которой люди стоят в пробках, планируют до начала сентября. Фото - ГУС ТО.

Сдать червишескую развязку в Тюмени, из-за ремонта которой местные автомобилисты стоят в пробках, планируют до начала сентября. Об этом сообщает Главное управление строительства региона.

– Мы уже отремонтировали правое направление – все три полосы в направлении Московского тракта. Завершили ремонт левой полосы в направлении улицы Мельникайте. Остаётся доделать ещё 2 полосы, – рассказал гендиректор подрядной организации Евгений Проскуряков.

Специалисты уточняют, что сроки проведения работ выбраны исходя из ежегодных замеров интенсивности движения. Так, известно, что в августе автомобилей на обходе намного меньше, чем в сентябре.

В ведомстве просят водителей выбирать для объезда северное полукольцо обхода Тюмени – так можно сэкономить время в пути.

Напомним, что развязку на Червишевском тракте возвели 16 лет назад. С тех пор ее ни разу капитально не ремонтировали, заменяли только верхние слои асфальта.