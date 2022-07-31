Тюменская область показала отличные результаты на XIII Всероссийских летних спортивных играх в Омске

Делегация Тюменской области показала отличный результат на XIII Всероссийских летних спортивных играх, которые прошли в Омске. Как сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования, на счету тюменцев несколько побед и призовых выступлений в некоторых дисциплинах.

Например, в троеборье механизаторов в личном первенстве победила Наталья Рыжук из Ишимского района, а её земляк Алексей Буянский стал третьим. В общекомандном зачете у механизаторов серебро. По словам самой Натальи, которая работает в офисе, вождение трактора – для нее дело непривычное. Однако в один момент она решила поучаствовать в сельских играх и победить. Выучившись и получив права, Наталья совершенствовала вождение.

– Когда мама и сын узнали, что буду принимать участие в троеборье механизаторов, смеялись очень. Мол, что ты придумываешь, какой трактор, откуда такая идея? А потом мы с Алексеем Буянским отлично выступили на областном этапе. Начали готовиться к российскому. В вождении трактора я на втором месте. Но в общекомандном зачете, в который вошли еще результаты бега на 300 метров и «пресс», я стала первой, – говорит Наталья.

В армрестлинге девушки из тюменской сборной тоже оказались на высоте. В категории до 60 кг победительницей стала Валерия Мышкина, а Елена Юсупова в категории до 65 килограммов заняла второе место. В семейных стартах семья Серебряковых из Ишимского района тоже завоевала серебро. А волейболистки добавили в копилку наград тюменцев золото.

Всего в Тюменскую сборную вошли 33 атлета из Тюменского и Ишимского районов, Ялуторовска, Заводоуковска и из Голышмановского городского округа. По итогу сборная команда Тюменской области заняла третье место.