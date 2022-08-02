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Происшествия2 августа 2022 6:53

В ДТП на тюменской трассе погиб сын заснувшего за рулем мужчины

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции
Сергей Швецов
В ДТП на тюменской трассе погиб сын заснувшего за рулем мужчины.

В ДТП на тюменской трассе погиб сын заснувшего за рулем мужчины.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 563-м километре федеральной трассы Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск в Ишимском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. К сожалению, один человек погиб.

– По предварительным данным, «Ниссан Тиида» выехал на встречку и столкнулся с грузовиком «Хино». В легковом автомобиле ехали отец с сыном, жители Московской области. Мужчина заснул за рулем, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Фото - Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Фото - Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

В аварии от полученных ранений скончался 21-летний молодой человек – пассажир «Ниссана». Водителя авто, мужчину 1952 года рождения, увезли в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства дорожного инцидента.