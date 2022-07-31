В Исетском районе отремонтируют здание лечебного корпуса Областной больницы №13 Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Более 50 миллионов рублей в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Тюменской области на 2021–2025 годы», реализуемой в рамках нацпроекта «Здравоохранение», выделили на капитальный ремонт здания лечебного корпуса областной больницы № 13 в селе Исетское.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, его общая площадь составляет 1,4 тысячи кв. метров. На первом этаже расположится приемное отделение, отделение скорой медицинской помощи и физиотделение. На втором – отделение реанимации и два терапевтических отделения.

Как рассказал главный врач больницы Сергей Катаргин, подрядчик заменит отопительную систему, систему холодного и горячего водоснабжения, электропроводку и отремонтирует входные группы. Также в здании проведут отделку помещений, заменят напольные покрытия, двери, окна, инженерно-технические коммуникации. Также благоустроят территорию. По словам Катаргина, подрядчик компетентный и профессиональный.

– Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту заключен с тюменской организацией. Возникающие вопросы, ситуации решаются оперативно и, главное, на месте. Мы расположены в 70 километрах от Тюмени, но руководитель подрядной организации присутствует на объекте почти каждый день, что немаловажно, – отметил он.

Кроме капремонта, в рамках программы модернизации обновят оборудование. За 10 миллионов рублей оснастят лечебный корпус и поликлинику. Как отметил Сергей Катаргин, реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения позволит улучшить и создать более комфортные условия для работы врачей и всего медицинского персонала.