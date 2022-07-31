Инвестиционная платформа Тюменской области – в тройке лучших проектов системы «Гостех» Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

На стратегической сессии по методологии клиентоцентричной архитектуры «Гостех», которая прошла 22–23 июля в Санкт-Петербурге, наш регион представил проект «Инвестиционная платформа для бизнеса и предпринимательства Тюменской области». Как сообщили в региональном департаменте информатизации, эта платформа для объединения инвесторов, в том числе и частных, инициаторов проектов и инвестиционных организаций. Проект предполагает сокращение принятия решения инвестором об инвестиции в проект с 14 до 2 дней, то бишь в семь раз.

Среди ожидаемых эффектов – полное независимое взаимодействие между инициатором и инвестором проектов, шестидесятикратное сокращение трудозатрат заявителей, экономия сотрудников госорганизаций на 25 тысяч человеко-часов. Также плюсы работы единой платформы – трехкратное увеличение количества инвестируемых проектов и размещение 100% инвестиционных проектов в едином реестре по субъекту.

После того, как закончилась презентация всех проектов, участники стратегической сессии проголосовали за самые перспективные проекты. Так, проект «Инвестиционная платформа для бизнеса и предпринимательства Тюменской области» вошел в тройку лучших.

– С проектами, за которые проголосовали представители субъектов, проводилась работа в группах для совершенствования клиентского пути и доработки проекта: проработка и детализация потребностей текущих сервисов, предложение новых функциональных возможностей, – сообщили в департаменте информатизации Тюменской области.

Организаторы и несколько российских регионов заинтересовались сервисом «Инвестиционная платформа для бизнеса и предпринимательства Тюменской области», поэтому в конце июля 2022 года состоялось проведение дополнительной индивидуальной онлайн-сессии для подробной проработки проекта.

КСТАТИ

Всего на стратегической сессии было представлено 20 проектов, но отбор прошли только 8.