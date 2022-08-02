В Тюмени маршрутам №№ 31, 53 и 88 добавят остановку «улица Беляева». Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени в схему маршрутов регулярных перевозок № 31 «Центральный рынок – д. Матмасы», 53 «Мкр. Тюменский – ЖК «Звездный городок» и 88 «ЖК «Звездный городок – ул. Д. Менделеева» добавят остановочный пункт «ул. Беляева» (ул. Беляева, 21а). Нововведение вступит в силу с 6 августа.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 и на остановках.