Волонтеры АО «Транснефть – Сибирь» провели уборку берега озера в ходе экологической акции «Вода России». Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Более 50 работников Тюменского управления магистральных нефтепроводов и специализированного транспортного управления АО «Транснефть – Сибирь» совместно с сотрудниками департамента недропользования и экологии Тюменской области приняли участие во всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России». Мероприятие проходило в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Волонтеры организовали очистку береговой линии озера Круглое площадью 6 га в Тюмени. Территория, на которой проводился субботник, является общественной, рядом располагается лесопарк им. Ю.А. Гагарина. Было собрано 50 мешков бытового мусора, а также сухостой. Весь мусор оперативно вывезен для утилизации на полигон твердых бытовых отходов.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

Цель участия в экологическом мероприятии – не только очистка территории, но и распространение принципов бережного отношения к природе.

– Наш коллектив всегда с удовольствием поддерживает подобные инициативы. В акции «Вода России», которая проходит в масштабах всей страны, нефтепроводчики принимают участие не первый раз. Считаю, что это наш долг – содержать в чистоте и порядке территорию, на которой живем мы, наши семьи, дети, – отметил генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Рустэм Рильевич Исламов.

Подобные экологические мероприятия в течение года реализуются во всех структурных подразделениях предприятия на территории присутствия. Ранее в этом году в субботниках по очистке берегов водных объектов, лесных и парковых массивов, городской территории приняли участие более 900 работников Уренгойского, Ноябрьского, Сургутского, Нижневартовского, Урайского, Тобольского управлений магистральных трубопроводов, а также Тюменского ремонтно-механического завода и специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий.