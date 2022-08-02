В Ишиме продавщица украла из ювелирного магазина украшений на 250 тысяч рублей. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Ишиме в дежурную часть полиции обратился предприниматель и сообщил, что после ревизии в ювелирном магазине обнаружили серьезную недостачу товара. Сумма ущерба составляет более 250 тысяч рублей.

На место выехали стражи порядка и задержали 38-летнюю местную жительницу. Она, кстати, работает тут же продавцом-консультантом.

– На протяжении восьми месяцев женщина, имея свободный доступ к товару, незаметно от всех выносила в личных вещах ювелирные изделия. Кольца, цепи и серьги она сдавала в ломбарды города. Деньги тратила на погашение микрозаймов, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее несудимой подозреваемой следователем возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Часть похищенного изъята. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.