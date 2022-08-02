Тюменским школьникам на классных часах будут рассказывать о ценностях общества. Фото: Вадим Бегун

Тюменским школьникам с сентября 2022 года на классных часах будут рассказывать о ценностях общества. «Разговоры о важном» будут проводиться по всей России.

– Формат зависит от возраста учеников: дискуссии, викторины, обсуждение темы с экспертом. Система дистанционной связи позволит транслировать классные часы на всю страну, – рассказали в информационном портале правительства региона.

Уже в августе Министерство просвещения России планирует провести подготовительную работу с педагогами. Всего запланировано 34 урока в течение учебного года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в создании креативного контента для соцсетей могут попробовать себя школьники Тюменской области, приняв участие в онлайн-проекте «Медиа-поколение». Как сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, поучаствовать в нем могут школьники от 12 до 17 лет.