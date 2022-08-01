В тюменском ТРЦ «Колумб» мужчина попал себе в артерию «розочкой» от бутылки водки: кровь хлынула потоком на пол

В тюменском ТРЦ «Колумб» попал себе в артерию «розочкой» от бутылки водки: кровь хлынула потоком на пол. Фото: Николай Фонаков

В ТРЦ «Колумб» сегодня, 1 августа, около 19 часов один из посетителей порезал себе горло острием бутылки. Об этом сообщает интернет-портал Megatyumen.ru со ссылкой на очевидца происшествия.

По его словам, на выходе из «Перекрестка» стоял пьяный мужчина и размахивал «розочкой» от бутылки водки. На его крики «Не подходите! Дайте рюкзак!» сбежалась целая толпа, после чего из его шеи полилась потоком кровь. Скорее всего, острие попало в артерию. Мужчина упал навзничь без сознания, и очевидцы в ожидании скорой зажали ему артерию.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в карету его завезли на носилках, мужчина был жив. Вызов на пульт диспетчера поступил в 18.48, и через четыре минуты бригада скорой была на месте ЧП.

– После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2, где его в настоящее время обследует мультидисциплинарная бригада, – сообщили в департаменте.

Комментарий от полиции ожидается.