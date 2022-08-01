В Тюмени с аншлагом состоялся премьерный показ шоу Гии Эрадзе «Бурлеск». Фото - Александр Тарасов.

В областной столице в День города, 30 июля, состоялась премьера нового шоу Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк» «Бурлеск». Шоу созданное, на основе номеров, покоривших княжеский дом Монако, заставило рукоплескать тюменских зрителей до боли в ладошках и кричать «браво».

Экзотический аттракцион «Африка», зажигательная «Русская кадриль» и бесстрашные «Акробаты на встречных качелях», ловкие «Жонглеры на стрелах», сказочный «Пегас», воздушная «Царевна-лебедь», страстное танго «Гимнастов на турниках», «Бронзовые скульптуры», «Нарцисс» в колесе Сира и еще много ярких номеров представили звезды российского циркового искусства, лучшие артисты «Королевского цирка» и компании «Росгосцирк».

Финальный номер «Погружаясь в любовь», когда из-под купола цирка льет дождь, а воздушные гимнасты в струях воды демонстрируют сложные трюки, вызвал бурные овации у зрителей.

Этот номер был написан специально для воздушных гимнастов Марата и Диляры Бикмаевых. Партнеры на манеже и супружеская пара в жизни, они вдохновили коллег на создание чувственного, эмоционального номера. Более того, песня, под которую выступают артисты, была написана специально под них.

– Все эмоции, которые видит зритель, настоящие. Конечно, в жизни бывает разное, но на манеже мы забываем обо всем на свете и показываем зрителям наши искренние чувства, – рассказала Диляра Бикмаева.

У пары растет трехлетний сын, как говорят родители, он настоящий ребенок цирка: знает, кто за кем выступает, может по музыке сказать, кто сейчас на манеже. Больше всего его привлекают гимнасты и жонглеры.

Премьерный показ прошел на одном дыхании. Три часа феерии, восхитительного шоу пролетели как один миг. Как признались артисты, зрительская энергетика была непередаваемой.

Представления будут проходить до 4 сентября каждый четверг, субботу и воскресенье. Билеты можно купить на сайте Тюменского цирка и в кассе.