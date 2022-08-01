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Происшествия1 августа 2022 11:28

Тюменец стукнул табуреткой по голове сожительнице, разбившей его телефон

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
Тюменец стукнул табуреткой по голове сожительнице, разбившей его телефон.

Тюменец стукнул табуреткой по голове сожительнице, разбившей его телефон.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Ялуторовска поступило сообщение от медиков, что они помогли женщине с телесными повреждениями. Стражи порядка задержали подозреваемого, коим оказался сожитель потерпевшей.

Инцидент произошел между временно не проживающими вместе тюменцами в квартире знакомого, который хотел их помирить. Он оставил их одних, но примирение не задалось. Мужчина стал выговаривать за свой разбитый телефон.

– Он несколько раз ударил свою возлюбленную руками. Потом схватил табурет и ударил им по голове. Прервал выяснение отношений вернувшийся хозяин квартиры, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении 33-летнего ранее судимого местного жителя отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи подразумевает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.