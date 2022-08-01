Тюменец стукнул табуреткой по голове сожительнице, разбившей его телефон. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Ялуторовска поступило сообщение от медиков, что они помогли женщине с телесными повреждениями. Стражи порядка задержали подозреваемого, коим оказался сожитель потерпевшей.

Инцидент произошел между временно не проживающими вместе тюменцами в квартире знакомого, который хотел их помирить. Он оставил их одних, но примирение не задалось. Мужчина стал выговаривать за свой разбитый телефон.

– Он несколько раз ударил свою возлюбленную руками. Потом схватил табурет и ударил им по голове. Прервал выяснение отношений вернувшийся хозяин квартиры, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении 33-летнего ранее судимого местного жителя отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи подразумевает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.