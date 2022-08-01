Коронавирус в Тюмени, последние новости на 1 августа 2022 года: заболели еще 94 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 августа 2022 года увеличилось на 94. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 августа 2022 года увеличилось на 94. Всего с начала пандемии ковид подхватил 193 828 человек.

По состоянию на 1 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 836 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 14,9%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 25 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 6 077 человек, это на 0,3% больше в сравнении с 31 июля 2022 года. Выявлено 10 824 новых случая. Умерли за сутки 36 человек.