Цифра в помощь: ученые Роснефти разработали первую в мире 4D-модель газовых пластов

Фото: предоставлено КП

Миллионы образцов, или 175 погонных километров, керна со всей страны, от Волги и Урала до Сахалина, хранятся в центре исследования керна Тюменского нефтяного научного центра. Эти образцы пород были получены при бурении скважин. Кернохранилище нефтяники называют «каменной библиотекой», и неспроста: керн они читают словно книгу. Изучая его, получают всю информацию о залежах нефти и газа даже на очень больших глубинах.

– Многие думают, что нефть под землёй находится в неких «нефтяных озёрах», на самом деле это не так. Представьте себе губку для посуды, наполненную водой – нефть хранится в порах горных пород, и чтобы понять, как извлечь эту нефть, необходимо провести большой объём научных лабораторных исследований, – говорит начальник отдела минералогических и петрографических исследований Наталья Аржиловская.

Фото: предоставлено КП

Уже пятнадцать лет специалисты центра исследований керна обеспечивают научно-технологическое сопровождение работы 35 нефтегазодобывающих предприятий «Роснефти». Любой проект начинается с оценки потенциала и ресурсной базы месторождения. Ответы на все вопросы нефтяников содержатся в образцах пород и флюидах, извлеченных на поверхность. Керн проходит десятки лабораторных исследований, по результатам которых ученые могут сказать, сколько нефти или газа содержится в породе или пласте, как их лучше добывать, какие технологии, реагенты использовать и многое другое.

Собственный программный комплекс «РН-Цифровой керн», разрабатываемый ТННЦ совместно с компанией «Иннопрактика» при участии МГУ и ряда институтов РАН, позволяет более полно изучать свойства горной породы.

– Наш программный комплекс позволяет проводить исследования на цифровом двойнике керна, который создается путем обработки томографических данных. Такая модель дает возможность определить все свойства горной породы. Преимущество вычислительных экспериментов на цифровом керне, в отличие от физических экспериментов на реальном керне, – возможность многократных исследований одного и того же образца при различных условиях, что имеет огромное значения для обоснования наиболее эффективных технологий разработки месторождений, – поясняет старший эксперт ТННЦ Сергей Степанов.

Фото: предоставлено КП

«РН-Цифровой керн» используется как дополнительный инструмент лабораторных исследований и сейчас позволяет работать с традиционными высокопроницаемыми горными породами. В планах расширить его функциональность для работы с трудноизвлекаемыми запасами.

Благодаря цифровым технологиям, в «Роснефти» разработали первую в стране 4D-модель газовых пластов. Специалисты Тюменского нефтяного научного центра создали 4D-модель трёх газовых пластов Харампурского нефтегазоконденсатного месторождения. Модель позволяет посмотреть, как среагирует горная порода на добычу газа. Она охватывает залежи берёзовской, кузнецовской и покурской свит.

– Основная добыча осуществляется на месторождениях, где объектами-драйверами являются сеноманские, валанжинские и ачимовские отложения. Геологические и физические особенности отложений акцентируют важность выявления потенциальных рисков бурения. Сочетание высокого технологического потенциала, обширной исследовательской базы и опыта решения сложных задач разработки позволяет специалистам ТННЦ создавать уникальные интегрированные модели для прогнозирования разработки газовых залежей, – говорит начальник отдела управления научно-технического развития ТННЦ Валерий Павлов.

Работа такого масштаба была проведена в нашей стране впервые. Применение результатов моделирования увеличит экономическую эффективность за счет исключения негативных сценариев бурения и своевременной корректировки буровых операций.