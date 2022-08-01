Жители Тюмени стоят в длиннющих пробках из-за ремонта на червишеской развязке. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Жители Тюмени стоят в длиннющих пробках из-за ремонта на червишевской развязке. Об этом пишут сами горожане в социальных сетях.

«От Ямской до Червишевского всё стоит. Прежде чем делать там ремонт, нужно было строить вторую объездную, а не домами застраивать всё», – жалуются местные жители в одной из местных групп в социальных сетях.

В пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области недовольным напомнили, какие ямы тут были весной: «Путепровод на пересечении обхода г. Тюмени и Червишевского тракта остро нуждался в ремонте. О грядущем перекрытии мы оповещали на минувшей неделе. Ремонт будет идти до конца месяца. Просьба выбирать пути объезда».

Напомним, что третий этап работ на червишевской развязке в Тюмени завершили ко Дню города. На сегодняшний день специалисты заменили верхний и защитный слои, гидроизоляцию и основание на левой полосе в направлении улицы Мельникайте.

– Дальнейшая организация работ потребует перекрытия сразу двух полос движения. В первые дни это может повлечь затруднения при движении по обходу города, – предупреждали тюменцев в пресс-службе Главного управления строительства региона.

Отметим, что ремонт развязки проводится благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».