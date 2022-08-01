В Тюменской области зарегистрировано первое «цифровое» рождение. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области на основании заявления и медицинского документа, который поступил в электронном виде с портала госуслуг, зарегистрировано первое «цифровое» рождение. Это произошло 30 июля, когда в областной столице праздновали День города.

– В рамках суперсервиса рождение возможно зарегистрировать без посещения органа ЗАГС в двух случаях: по заявлению родителей, состоящих в зарегистрированном браке, и по заявлению мамы, не состоящей в браке с отцом ребенка, – отметили в информационном центре правительства региона.

Кстати, при оформлении свидетельства о рождении ребенка с помощью суперсервиса сведения об этом направляются в личный кабинет заявителя на портале госуслуг. Документ по желанию родителей можно получить в любом органе ЗАГСа.