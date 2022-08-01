В Тюмени 14 августа 2022 года дадут бесплатный концерт известные поп-певцы

В Тюмени 14 августа выступит Варвара и Таисия Повалий. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени 14 августа выступят Варвара и Таисия Повалий. Праздничный концерт в честь Дня Тюменской области состоится на площади 400-летия областной столицы в шесть часов вечера.

Кроме того, в этот день местных жителей ждут выступления группы «Республика», Петра Дранги, Руслана Алехно и Глеба Матвейчука. Всего в регионе запланировано более 500 мероприятий. Какие точно, можно узнать на сайтах городских и районных администраций.

– С понедельника, 15 августа, площадь станет фестивальной площадкой. Все семь дней тут будет проходить «Земля больших людей FEST». Днем на экранах можно будет увидеть фильмы о великих музыкантах, а вечером с Днем области жителей поздравят местные коллективы, – рассказала директор департамента культуры региона Елена Майер.

Кстати, в этот же день слушатели насладятся выступлением Тюменского филармонического оркестра.

Напомним, что в минувшую субботу, в День города, перед тюменцами выступил Вячеслав Бутусов. Он исполнил знаменитые хиты «Дыханье», «Крылья», «Гуд бай, Америка».