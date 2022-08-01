Мошенники лишили доверчивого тюменца 1,4 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области за неделю с 25 по 31 июля мошенники лишили 98 местных жителей накоплений. Преступники заработали 18,8 млн рублей. Джек-пот сорвали, обманув тюменца сразу на 1,4 млн рублей.

Чтобы завладеть чужими деньгами, злоумышленники использовали соцсети, где совершали сделки купли-продажи через сайты объявлений. Кроме того, они выдавали себя за сотрудников банков, полицейских, родственников и знакомых.

На деньги разводили, говорив, что произошло несанкционированное снятие денежных средств, оформлен кредит, заблокирован банковский счет, взломан личный кабинет, родственник попал в ДТП, или же просто пообещав высокий доход.

– Один из мошенников позвонил пенсионеру на телефон и представился следователем. Он сказал, что внучка совершила ДТП, но ее можно отмазать за 200 тысяч рублей. Пожилой человек передал деньги неизвестному в подъезде своего дома, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.