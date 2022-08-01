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Происшествия1 августа 2022 7:25

Мошенники лишили доверчивого тюменца 1,4 млн рублей

Местных жителей просят не поддаваться на уловки преступников
Сергей Швецов
Мошенники лишили доверчивого тюменца 1,4 млн рублей.

Мошенники лишили доверчивого тюменца 1,4 млн рублей.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области за неделю с 25 по 31 июля мошенники лишили 98 местных жителей накоплений. Преступники заработали 18,8 млн рублей. Джек-пот сорвали, обманув тюменца сразу на 1,4 млн рублей.

Чтобы завладеть чужими деньгами, злоумышленники использовали соцсети, где совершали сделки купли-продажи через сайты объявлений. Кроме того, они выдавали себя за сотрудников банков, полицейских, родственников и знакомых.

На деньги разводили, говорив, что произошло несанкционированное снятие денежных средств, оформлен кредит, заблокирован банковский счет, взломан личный кабинет, родственник попал в ДТП, или же просто пообещав высокий доход.

– Один из мошенников позвонил пенсионеру на телефон и представился следователем. Он сказал, что внучка совершила ДТП, но ее можно отмазать за 200 тысяч рублей. Пожилой человек передал деньги неизвестному в подъезде своего дома, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.